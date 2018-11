Wiadomo, kto stał za zarzutami dla operatora TVN. W tle postać szefa Ordo Iuris

Prezes Ordo Iuris był kluczową osobą w mechanizmie działania PiS. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

sprawie operatora Piotra Wacowskiego zadziałał stary mechanizm PiS – do takiego wniosku doszła "Gazeta Wyborcza". Dziennik przeanalizował ciąg wydarzeń związanych z oskarżeniem pracownika TVN. Kluczową rolę odegrał tu prezes Ordo Iuris.Dziennikarze " Wyborczej " przyjrzeli się dokładnie sprawie operatora TVN, którego jeszcze do niedzieli oskarżano o propagowanie ustroju faszystowskiego. Operator miał usłyszeć po weekendzie prokuratorskie zarzuty, ale w niedzielę nastąpił zwrot i śledczy wycofali się ze swoich zapowiedzi.Zdaniem gazety, w tej sprawie zadziałał stary mechanizm PiS, który kierował przebiegiem wydarzeń: najpierw były doniesienia w prorządowym portalu wPolityce.pl, potem zawiadomienie do prokuratury przeciwko Wacowskiemu złożył nie polityk PiS, a "figurant", czyli Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Następnie sprawą zajęli się śledczy i oficerowie rządowej ABW. Działanie partii rządzącej zakończyłoby się sukcesem, gdyby mechanizm nie zaciął się w pewnym momencie pod naporem innych mediów oraz krytyki ze strony USA.Przypomnijmy, że po stronie wolności słowa stanęli nie tylko dziennikarze mediów opozycyjnych, ale także " The New York Times " oraz amerykańska ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher Źródło: " Gazeta Wyborcza