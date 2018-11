Miałeś nadzieję, że Mosbacher tego nie napisała? Ekipa Dudy potwierdza autentyczność listu

Ambasador USA wysłała list tej samej treści do premiera i prezydenta. Rzecznik Dudy potwierdził jego autentyczność. • Fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

L

ist ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher jest tak źle napisany, że pojawiły się wątpliwości co do jego autentyczności. Tę jednak potwierdził we wtorkowy wieczór rzecznik prezydenta. Andrzej Duda dostał takie samo pismo.Błażej Spychalski potwierdził autentyczność listu, jaki ambasador USA Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego. Takie samo pismo trafiło bowiem też do Kancelarii Prezydenta. Są w nim też te same literówki, które kują w oczy szczególnie w przypadku nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ambasador USA wysłała list, w którym zgłasza zastrzeżenia odnośnie wolności mediów w Polsce. Z powodu licznych błędów rodziły się plotki co do autentyczności pisma, mało komu mieści się w głowie, że w oficjalny dokument nie został dokładnie sprawdzony przed wysłaniem. Ambasada USA na razie nie komentuje całej sprawy.źródło: wp.pl