"Coś się szykuje..." – napisał rano Sekielski. Już wiadomo, jaką ma nową pracę

Bartosz Świderski

Coś się szykuje... pic.twitter.com/MGtuyZoFbC — Tomasz Sekielski (@sekielski) 28 listopada 2018

ę wiadomość do środowego poranka wszyscy trzymali w sekrecie. Jeszcze o godz. 8.00 Tomasz Sekielski na Twitterze zamieścił jedynie tajemniczy wpis. Teraz już wiadomo, gdzie będzie pracował jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce.Na koncie ma m.in. tytuł "Dziennikarza Roku" zdobyty wraz z Andrzejem Morozowskim za ujawnienie afery taśmowej w rządzie PiS w 2006 r . Ostatnio pracował w Nowa TV, prowadząc m.in. program "Teraz JA". Przygotowywał także dokumentalną serię "Teoria spisku" w FOKUS TV, gdzie odkrywał m.in. tajemnice wokół śmierci Andrzeja Leppera Seria się skończyła, program Sekielskiego spadł z ramówki Nowa TV już wcześniej i od roku znanego dziennikarza nie mogliśmy zobaczyć na ekranie. Teraz właśnie się to zmienia."Coś się szykuje..." – napisał tuż przed 8.00 na Twitterze Sekielski, dołączając zdjęcie z kamerami telewizyjnymi. Wpis szybko polubił Jarosław Kuźniar i... po chwili okazało się dlaczego.Obaj panowie od teraz pracują w jednej redakcji. Tak jak Kuźniar, Tomasz Sekielski o poranku ruszył w miasto samochodem Onetu. Były dziennikarz TVN, TVP czy Nowej TV dołączył zatem do ekipy " Onet Rano ".Tomasz Sekielski jednocześnie pracuje nad filmem dokumentalnym demaskującym zjawisko pedofilii w polskim Kościele . Jest też autorem kilku książek sensacyjnych i thrillerów.