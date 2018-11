Jest wniosek o aresztowanie byłego szefa KNF. Markowi Ch. grozi 10 lat więzienia

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o dwumiesięczny areszt dla byłego szefa KNF Marka Ch. • Fot. YouTube / Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

rokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o aresztowanie Marka CH. na dwa miesiące. Stawiany mu jest zarzut nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Byłemu szefowi KNF grozi nawet dziesięć lat więzienia.Prokuratura Krajowa wysłała do sądu wniosek o zastosowanie aresztu wobec Marka CH, byłego szefa KNF, oskarżanego o to, że nadużył uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podczas rozmowy z Leszkiem Czarneckim . W uzasadnieniu wniosku czytamy o próbie zapobieżenia matactwu, do jakiego mogłoby dojść, gdyby Marek Ch., pozostawał na wolności.Marek Ch. został zatrzymany przez CBW w związku z aferą KNF we wtorek. Tego samego dnia usłyszał zarzut nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Za taki czyn grozi mu wyrok nawet dziesięciu lat więzienia. Marek Ch. nie przyznaje się do winy. Jego adwokat wyraził nadzieję, że sąd nie przychyli się do wniosku prokuratury o areszt.Afera KNF wybuchła w związku z artykułem w "Gazecie Wyborczej", w której dziennikarze opisali dziwne spotkanie między szefem KNF a właścicielem Noble Banku Leszkiem Czarnecki. Czarnecki w zamian za dobrze płatną posadę dla znajomego Marka Ch. miał mieć spokój. W przeciwnym wypadku miało mu grozić przejęcie banku.źródło: Prokuratura Krajowa