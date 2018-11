Dziennikarz ujawnił zaskakujące pogłoski. To wyjaśniałoby, skąd afera z listem od Mosbacher

Czy PiS rozpętał aferę z listem Mosbacher, by przykryć niesmak swoich wyborców po ustępstwach wobec Unii Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego? • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta / @BGoduslawski / Twitter

R

edaktor Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej" twierdzi, że w sejmowych kuluarach krąży plotka, iż PiS celowo wszedł w konflikt z ambasador USA Georgette Mosbacher, żeby przykryć niesmak swoich wyborców po ustępstwach na rzecz Brukseli. Opublikowanie listu miało przekonać elektorat, że polska dyplomacja wstała z kolan, a kraj jest suwerenny."PiS wszedł w konflikt z ambasador USA w Warszawie wyłącznie po to, by zrobić wrażenie na własnym elektoracie. Ale widząc konsekwencje, zarządził odwrót" – napisał Michał Szułdrzyński z dziennika "Rzeczpospolita". Jednocześnie jednak twierdzi, że osobiście nie wierzy w tę plotkę. I wyjaśnia przyczyny tego braku wiary, choć faktem jest, że krąży ona po Sejmie.Szułdrzyński dowodzi, że gdyby plotka okazała się prawdą, dowodziłaby skrajnej nieodpowiedzialności PiS. Jednak nie można wykluczyć, że tkwi w niej ziarno prawdy. "Prawicowi publicyści zaczęli się prześcigać w obrażaniu Mosbacher . Ważni politycy PiS dezawuowali ambasador jako osobę o niewielkim doświadczeniu w dyplomacji" – wymienia dziennikarz.PiS być może chciało pokazać, że Polska jest suwerenna i nie ugina nóg przed nikim, nawet USA. Tylko moment wydaje się nietrafiony. "Pójście na zwarcie z USA akurat w chwili, gdy Rosja po raz kolejny eskaluje konflikt z Ukrainą, prowadząc do zachwiania stabilności w całym regionie, to po prostu pomysł niemądry" – twierdzi Szułdrzyński, wciąż nieprzekonany do prawdziwości zasłyszanej plotki.źródło: rp.pl