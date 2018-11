Radny Kałuża wyjawił, dlaczego zdradził opozycję. Udzielił pierwszego wywiadu po wyborach

Wojciech Kałuża przeszedł do PiS i wyjawił portalowi Niezależna powody swojej decyzji. • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

o Platforma Obywatelska chciała, abym był jedynką w wyborach do sejmiku wojewódzkiego – ujawnił śląski były już radny Nowoczesnej Wojciech Kałuża. Polityk wywołał ogromne zamieszanie, bo niespodziewanie zmienił już po wyborach barwy na PiS. W ten sposób wysadził w powietrze kruchą sejmikową większość opozycji i zapewnił wygraną w tym województwie Prawu i Sprawiedliwości.Choć od momentu jego przenosin do PiS minęło już trochę czasu, radny Kałuża dopiero teraz po raz pierwszy – w rozmowie z portalem Niezależna – udzielił wywiadu w tej sprawie. Na początku odniósł się do swojej sytuacji w Nowoczesnej.– Ja szczególnym ulubieńcem Katarzyny Lubnauer nigdy nie byłem. Nieprawdą jest – jak obecnie twierdzi Joanna Schmidt – że poparłem Lubnauer w kontrze do Ryszarda Petru. Nie poparłem jej, "mięty" pomiędzy nami nie było – opowiada Kałuża.Jednak bezpośrednim powodem decyzji Kałuży było rozgoryczenie tym, że Nowoczesnej "nigdzie nie ma" po wyborach w sensie wzięcia odpowiedzialności za sprawy w województwie. – I tak ta koalicja nie miałaby prawa rządzić, z tak zachłannym Sojuszem Lewicy Demokratycznej – tak Kałuża odniósł się do domniemanych wielkich żądań w zakresie tworzenia koalicji. O co chodzi?– (…) Nigdy się nie umawiałem na to, że województwem śląskim – w myśl zawartego porozumienia koalicyjnego – będzie rządziło dwóch członków SLD! W zarządzie województwa śląskiego jest pięć osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. I w tym gremium dwóch członków w zarządzie miało otrzymać SLD, choć ma tylko dwóch radnych, czyli tyle samo co Nowoczesna – tłumaczy Kałuża.W efekcie Wojciech Kałuża już po wyborach samorządowych zmienił barwy polityczne. Choć do sejmiku śląskiego dostał się z listy Koalicji Obywatelskiej, przeszedł do PiS. Spotkał się z ostrą krytyką – między innymi Kamila Durczoka – oraz po prostu hejtem Wcześniej wszystko wskazywało na to, że to Koalicja Obywatelska obejmie władzę na Śląsku. Mimo że jak ujawniła w rozmowie z naTemat posłanka PO, PiS próbowało przeciągać na swoją stronę opozycyjnych radnych. źródło: Niezależna