"Kapelan ministra Zielińskiego". Na tego policjanta także skarżą się funkcjonariusze z Suwałk

Ks. Krzysztof Kaczyński odbiera mundur od wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego i szefa podlaskiej policji nadinsp. Daniela Kołnierowicza • Fot: KMP Suwałki

W

Taką historię o niespełnionych marzeniach mi ktoś opowiedział. Samochodem jadą Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński i Jacek Sasin. Trwa wartka rozmowa, aż Sasin mówi: "z naszej trójki tylko Krzysztof był konstytucyjnym ministrem".

I do końca podróży nikt się już nie odezwał. — Wojtek Szacki (@szacki) 23 listopada 2018

Uroczysta msza z okazji powitania przez suwalskich policjantów kapelana mjr Kaczyńskiego • Fot: KMP Suwałki

Nawet Prezes nie otrzymał Kordelasa pic.twitter.com/a7GEq6BLDi — jozefmoneta (@jozefmoneta) 28 listopada 2018

Nowenna Niepodległości Policjanci celebransi modlą się za Niepodległą Ojczyznę. W każdy jedenasty dzień miesiąca - od lutego do listopada - w Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łapach koło Białegostoku odbywać się będzie specjalne nabożeństwo - Nowenna Niepodległości. Jednym z organizatorów jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i osobiście wiceminister Jarosław Zieliński, poseł Podlasia. Nowennę współorganizują: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, a także między innymi podlaska Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspektorat Transportu Drogowego i Brygada Obrony Terytorialnej. W niedzielę 11 lutego modlono się w Łapach pierwszy raz. Homilię wygłosił przyjaciel Radia Maryja, łomżyński biskup senior Stanisław Stefanek. Policjanci byli celebransami. Fragment z Księgi Kapłańskiej przeczytał komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor (generał) Daniel Kołnierowicz. Na koniec odbył się koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Opublikowany przez OKO.press Poniedziałek, 12 lutego 2018

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.

Nocne uchwalanie ustaw -> nocne narodziny -> rodzice -> Pan Bóg -> dobry czas -> nie deprecjonować nocy...

Wszystko w 22 sekundy!



No geniusz po prostu... pic.twitter.com/Lp7ASbgjk2 — Październikowa (@Pazdziernikowa) 29 listopada 2018

Podczas mszy minister Zieliński na chwilę zamienił się z ks. Kaczyńskim miejscami • Fot: KMP Suwałki

tzw. aferze suwalskiej poza ministrem Jarosławem Zielińskim, szefem podlaskiej policji Danielem Kołnierowiczem i zwierzchnikiem miejskiej policji Adamem Miezianką przewijają się informacje dotyczące jeszcze jednego wysokiego rangą mundurowego, który miał skorzystać na bliskiej znajomości z wiceszefem MSWiA. To ksiądz major Krzysztof Kaczyński, kapelan suwalskiej policji. Na niego również skarżyli się funkcjonariusze w listach do posłanki PO Bożeny Kamińskiej.O skargach suwalskich policjantów, którzy żalili się, że muszą całodobowo pilnować domu wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego i przebierać za SOP , pisaliśmy tutaj . Sam Zieliński twierdzi, że ktoś dostał "zlecenie", by go ośmieszyć i skompromitować, bo odpowiadał m.in. za tzw ustawę dezubekizacyjną .Ministra bronią też oficerowie, którzy zawdzięczają mu stanowiska. Nadisnsp. Daniel Kołnierowicz zasugerował nawet w jednym z wywiadów, by mundurowi pisali anonimy na posłankę Kamińską . Argumentuje też, że kontrola w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach nie wykazała, aby policjanci kierowani do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową.– To dlaczego nie chcą ujawnić protokołu z tej kontroli? – pyta w rozmowie z naTemat Kamińska . – Skoro został utajniony to znaczy, że musi być coś na rzeczy. Po co bowiem utajniać protokół, który mówi o tym, że żadnych nieprawidłowości nie było? Będę się zwracała do MSWiA o możliwość wglądu do tego dokumentu – zapowiada posłanka PO.Dodaje, że nie opiera się tylko na anonimowych listach. – Policjanci zgłaszają się do mnie osobiście i opowiadają, jak są traktowani. W pierwszej kolejności skarżą się na komendanta miejskiego policji w Suwałkach , ale wiemy jaka jest hierarchia służbowa – mówi.Szef policji w Suwałkach młodszy inspektor Adam Miezianko milczy. Milczy też mjr. kapelan Krzysztof Kaczyński. Jaki związek ma ze sprawą ma ten ostatni?"Po nastaniu władzy PiS w KMP w Suwałkach został zatrudniony na etat miejscowy ksiądz. Ma swój pokój, kartę wejściową do KMP. Wozi go po całej Polsce kierowca komendanta służbowym samochodem. Bierze on pensję, a nikt go nie widuje w KMP. Właściwie to jaki był cel jego zatrudnienia, po co wydawać pieniądze na taką osobę" – czytamy w jednym z listów przesłanych do posłanki Kamińskiej.Posłanka potwierdziła w rozmowie z nami, że chodzi o mjr. Kaczyńskiego. – Z tych listów wynika, że ksiądz kapelan korzysta z uprzywilejowanej pozycji wynikającej z bliskiej znajomości z ministrem Zielińskim – mówi Kamińska.W reakcji na te zarzuty komenda w Suwałkach odpowiadała , że w KMP "jest zatrudniony kapelan, wykonujący posługę duszpasterską" i że "kapelanowi nie przysługuje samochód służbowy z kierowcą".Nie wiadomo jednak, od kiedy dokładnie trwa zatrudnienie na umowę o pracę, jak wysokie jest uposażenie duchownego, ani co wchodzi w zakres jego obowiązków.Choć można się domyślić. W ubiegłym roku minister Zieliński wręczył policjantom z Suwałk kluczyki do zakupionych przez MSWiA dwóch volkswagenów transporter, skody, kia i opla o łącznej wartości 523.641 zł. Nowe samochody poświęcił właśnie ks. mjr. Kaczyński. To nie on święcił jednak używany samochód dla policji w Sejnach, o którym było głośno kilka miesięcy temu. Ksiądz major Kaczyński został powołany na kapelana policji w Suwałkach w listopadzie 2016 roku. W kościele p.w. Chrystusa Króla odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował sam awansowany. Uczestniczyli w niej oczywiście minister Zieliński oraz komendant Kołnierowicz i rzesze mundurowych. Jak podawały lokalne media , uroczystość powitania przez suwalskich policjantów kapelana Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach uświetniła Kompania Reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. – Były również życzenia, kwiaty i chwile wzruszenia – tłumaczył oficer prasowy KMP w Suwałkach. Miesiąc później przy okazji spotkania opłatkowego wiceminister Zieliński wraz z komendantem Kołnierowiczem wręczyli kapelanowi suwalskich policjantów umundurowanie służbowe. Jak podawał portal wPolityce.pl , mjr Kaczyński jest zatrudniony na 1/4 etatu "z niewielkim, symbolicznym wręcz wynagrodzeniem”."W garnizonie podlaskim wykorzystywany jest jeden etat kapelana policji, w ramach którego pół etatu przyznano księdzu kapelanowi w Białymstoku oraz po 1/4 etatu w komendach miejskich Policji w Łomży i w Suwałkach” – czytamy.W całej polskiej policji według stanu na 2017 rok 11 kapelanów wyznania rzymsko-katolickiego wykonuje swoje obowiązki w ramach pełnego etatu, 3 jest zatrudnionych w wymiarze pół etatu, 9 w wymiarze 1/4 etatu oraz 1 kapelan w wymiarze 0,2 etatu.Przy okazji portal wPolityce. pl zlustrował posłankę Kamińską. "Niech najlepszym komentarzem do jej działalności będzie fakt, że początki jej działalności publicznej sięgają Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” – demaskowali dziennikarze.Ale wróćmy do ks. majora, prałata, kapelana Kaczyńskiego. Jak czytamy w sieci, poza funkcją kapelana policji jest także duszpasterzem urzędów skarbowych i kapelanem urzędu celnego w diecezji ełckiej, a także kapelanem wojskowym. Czyżby poza "niewielkim, symbolicznym wręcz wynagrodzeniem" w policji dorabiał też w urzędzie celnym? Ksiądz major Kaczyński jest także referentem do spraw muzyki kościelnej i organowej i był dyrektorem studium organistowskiego. Niegdyś pracował w ostrołęckim klasztorze, a obecnie jest proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Suwałkach.Rok temu prałat Kaczyński świętował uroczystość 40-lecia kapłaństwa.