Dziennikarz "Newsweeka" napisał tekst o sędzi Muszyńskim. Wezwała go policja

Wojciech Cieśla dostał wezwanie na policję za tekst o Mariuszu Muszyńskim. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

D

ziennikarz tygodnika "Newsweek" Wojciech Cieśla został wezwany na przesłuchanie w związku z artykułem o wiceprezesie Trybunału Konstytucyjnego. Dochodzenie ma dotyczyć publikacji tekstu o Mariuszu Muszyńskim "bez zgody osoby zainteresowanej".Politycy PiS chętnie podkreślają, jak to wolne są media w Polsce i jak to wolność słowa ma się świetnie pod rządami "dobrej zmiany". Jak to wygląda w praktyce można się przekonać, gdy sobie przypomnimy przykład operatora TVN ściganego przez ABW za materiał o neonazistach. Ale to nie jedyny przypadek, gdy dziennikarz ma problemy w związku z wykonywaną pracą.Dziennikarz tygodnika "Newsweek" Wojciech Cieśla został wezwany na przesłuchanie w związku z publikacją artykułu o sędzi Mariusz Muszyńskim . Sylwetka sędziego Trybunału Konstytucyjnego ukazała się na łamach tygodnika "bez zgody osoby zainteresowanej".– Obóz władzy nie po raz pierwszy wykorzystuje przeciwko dziennikarzom aparat władzy. Nie było ze strony Muszyńskiego żadnych innych prób porozumienia się, nie było kontaktów, próśb o sprostowanie itp. Od razu policja. A więc praca dziennikarska została potraktowana jak przestępstwo – komentuje Wojciech Cieśla w rozmowie z serwisem Press.Cieśla otrzymał wezwanie 29 listopada, a termin przesłuchania wyznaczono na... następny dzień. Jak podkreśla, w tym czasie ma spotkanie ze studentami w Krakowie , więc powiadomił policję, że nie może stawić się w wyznaczonym terminie na przesłuchanie. Dziennikarz wskazuje na fakt, że tryb wezwania jest niedopuszczalny.– Spodziewam się, że jak się w piątek nie stawię, to w sobotę ABW wyłamie mi drzwi w mieszkaniu i doprowadzi mnie siłą. Mam tylko nadzieję, że nie zrobią tego o trzeciej w nocy, a chociaż poczekają do rana. To ewidentne nadużycie władzy i korzystanie z pozycji siły. Nie powinno na to być naszej zgody – tłumaczy Wojciech Cieśla.Uwaga o wizycie agentów ABW nie jest bezzasadna. Tydzień temu do mieszkania Piotra Wacowskiego weszli agenci. Operator TVN był oskarżany o propagowanie nazizmu. Podczas kręcenia materiału o neofaszystach w Wodzisławiu Śląskich wziął udział w "urodzinach Hitlera".To właśnie podejście rządu i podległych mu organów do sprawy materiału "Superwizjera" i wizyta agentów ABW u Wacowskiego skłoniła ambasador USA Georgette Mosbacher do napisania listu do premiera na temat mediów w Polsce.źródło: Press