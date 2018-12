Wraca cenzura?! Chcą zakazać dziennikarzom pisania o aferze KNF

NBP złożyło do sądów sześć wniosków, w celu zablokowania publikacji na temat afery KNF. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Kafkowska procedura. Dostałam pismo od NBP pt. "Wezwanie do zaprzestania naruszania", ale nie ma w tym piśmie informacji, gdzie coś "naruszyłam". Nie ma sprostowania. Wcześniej rzecznik prasowy NBP nie odpowiedział na ani jedno moje pytanie. A teraz to...https://t.co/YjPuMNUd1c — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) 1 grudnia 2018

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło 6 wniosków NBP o zabezpieczenie, w których NBP domaga się https://t.co/1aUmQYwrdT. tymczasowego usunięcia artykułów prasowych w zw. z aferą KNF – poinformowała PAP Biznes Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych SO w Warszawie. — PAP Biznes (@PAPBiznes) 30 listopada 2018

skrócie – Narodowy Bank Polski chce zablokować możliwość publikowania jakichkolwiek tekstów, które dotyczą afery KNF. Z przestrzeni publicznej miałyby również zniknąć już opublikowane artykuły.Wniosków NBP dotyczących publikacji o aferze korupcyjnej w KNF jest sześć i skierowane zostały do konkretnych dziennikarzy. Jak nieoficjalnie ustalił portal Money.pl chodzi o dziennikarzy "Newsweeka" i "Gazety Wyborczej", która ujawniła aferę z udziałem Marka Ch . O otrzymaniu pisma od NBP poinformowała Dominika Wielowieyska.Zgodnie z tym, co mówi rzecznik prasowy warszawskiego sądu okręgowego – Sylwia Urbańska, NBP zależy przede wszystkim na:– tzw. zabezpieczeniu artykułów prasowych w związku z aferą KNF , czyli ich tymczasowym (do czasu ostatecznego wyroku sądu) usunięciu ze stron internetowych tytułów prasowych wymienionych we wniosku Banku,– zakazie rozpowszechniania bezpodstawnych wypowiedzi naruszających dobra osobiste Narodowego Banku Polskiego, sugerujących niezgodne z prawem działania organów NBP, przez insynuowanie, że Prezes NBP uczestniczył w tzw. aferze KNF W praktyce oznacza to tyle, że NBP chce usunięcia tych tekstów, które już powstały o aferze korupcyjnej w KNF, i zakazu pisania kolejnych. Afera KNF ma zatem całkowicie zniknąć z mediów.Przypomnijmy – ambasador USA napisała list do prezydenta i premiera, w którym wyraziła zaniepokojenie sytuacją mediów w Polsce. Jej zdaniem rząd próbuje ograniczać wolność słowa.Źródło: Gazeta Wyborcza