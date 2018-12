Zaskakująca opinia Brzęczka o losowaniu. "Niech trener nie żartuje" – odpowiada były reprezentant

Jerzy Brzęczek uważa naszą eliminacyjną grupę za wyrównaną. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

W

Polska, Austria, Izrael, Słowenia... No nie da się tego schrzanić, #EURO2020 welcome to — Michał Pol (@Polsport) 2 grudnia 2018

- Wiadomo, że nikt się nie położy przed Polską i nie będzie czekał, żebyśmy strzelali bramki, uznając, że i tak nie ma z nami szans. Jasne, że

będziemy musieli swoje wybiegać, zagrać. Ale to jest łatwa grupa - Jacek Bąk po losowaniu eliminacji #EURO2020https://t.co/AUtL0RnW33 — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) 2 grudnia 2018

niedzielę odbyło się losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku. Trafiliśmy do grupy G z Austrią, Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą. W dość powszechnej opinii to łatwi rywale. Ale nasz selekcjoner ma inne zdanie: Polska trafiła do wyrównanej grupy. Były kapitan reprezentacji – Jacek Bąk, nie zgadza się z obecnym selekcjonerem.– Na pewno nie możemy narzekać na to losowanie. Trafiliśmy do wyrównanej grupy, w której każdy będzie miał szanse na zwycięstwo. Nie ma jednego, zdecydowanego faworyta. Możemy być zadowoleni z tego, czym obdarzył nas los – powiedział po losowaniu Jerzy Brzęczek.Większość komentatorów piłkarskich bardzo entuzjastycznie potraktowała wynik losowania. "Nie da się tego schrzanić" – napisał "ulubiony" dziennikarz trenera – Michał Pol . "Brzęczek chyba znalazł czterolistną koniczynę" – dorzucił Tomasz Włodarczyk. Powściągliwość trenera Brzęczka skomentował również były kapitan reprezentacji Polski – Jacek Bąk.– Niech Jurek Brzęczek nie żartuje, że to jest wyrównania grupa. Nawet gdyby mnie odkurzył, to musielibyśmy awansować – powiedział Bąk w rozmowie ze Sport.pl – Piłkarsko, personalnie na pewno jesteśmy dużo mocniejsi od Słowenii, Izraela, Macedonii oraz Łotwy, i dlatego naprawdę nic złego w tych eliminacjach nie może nam się stać – przewiduje były piłkarz Olympique Lyon. Losowanie miało miejsce w Dublinie . 55 drużyn zostało przydzielonych do dziesięciu grup. Polska reprezentacja, dzięki wysokiej pozycji w rankingu UEFA, była losowana z pierwszego koszyka, czyli w gronie faworytów.Źródło: "Łączy nas piłka"