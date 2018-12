George H. W. Bush jedna Polaków z tamtego świata. Duda na pogrzeb poleci z Wałęsą?

Lech Wałęsa wspólnie z Andrzejem Dudą polecą na pogrzeb prezydenta Busha? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ech Wałęsa, który swego czasu jako prezydent gościł George H.W. Busha w Polsce, chciał pożegnać zmarłego w piątek amerykańskiego polityka. Będzie to możliwe dzięki - przynajmniej chwilowemu - zawieszeniu broni z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą.Jak informuje na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski , w poniedziałkowe popołudnie pracownicy biura Lecha Wałęsy zwrócili się z prośbą do Kancelarii Prezydenta w sprawie pomocy w organizacji wylotu do USA. Prezydent Duda przychylił się do prośby Wałęsy i już uzgodniono szczegóły lotu.Jednocześnie Spychalski nie potwierdził, iż lot do USA będzie odbywał się jedną maszyną. Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, prawdopodobne jest, że Kancelaria Prezydenta zorganizowała podróże obu prezydentów w taki sposób, że jednak nie spotkają się oni w jednym samolocie.Pewnym jest tyle, że Andrzej Duda we wtorek leci do USA na pogrzeb prezydenta George'a H.W. Busha. Prezydent USA zmarł piątek. Trumna z ciałem zmarłego byłego przywódcy USA George'a H.W. Busha została wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę.