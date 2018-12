Była główną twarzą TVP Info. Teraz odchodzi do komercyjnej konkurencji

Małgorzata Świtała przechodzi z TVP Info do Polsat News. • Fot. screen ze strony tvp.info

Redakcja naTemat

en medialny transfer tylko podgrzeje spekulacje, że Polsat skręca coraz mocniej w kierunku pożądanym przez obecną władzę. Małgorzata Maślankiewicz (na antenie przedstawia się jako Małgorzata Świtała, wcześniej Małgorzata Steckiewicz) przechodzi z TVP Info do Polsat News.Małgorzata Świtała do TVP Info trafiła w 2015 r., spędzając w tej redakcji, będącej tubą "dobrej zmiany", trzy lata pod rządami PiS. Prowadziła m.in. sztandarowy program publicystyczny poranka "Minęła 8". Zanim pojawiła się w TVP przez 10 lat przedstawiała "Fakty" w RMF FM a wcześniej m.in. serwisy informacyjne w Radiu Zet.Przed tygodniem Małgorzata Świtała pożegnała się z widzami TVP Info, wywołując u niektórych wręcz rozpacz."Ale co? Ale jakie do widzenia? Moja ulubiona Pani z telewizji" – był przerażony jeden z fanów. "Ja się nie zgadzam, no chyba że zostaje Pani w TVP" – dodawała fanka.Świtała w TVP nie zostaje, ale coraz więcej TVP robi się w Polsacie pod rządami koleżanki żony Jacka Kurskiego, Doroty Gawryluk. Portal tvpolsat.info podaje, że dotychczasowa dziennikarka TVP Info zagości na antenie Polsat News. Zadebiutuje 17 grudnia. Małgorzata Świtała zostanie prezenterką pasma "W rytmie dnia" w godz. od 10.00 do 15.00.To kolejna ze zmian w Polsacie. Niedawno na antenie tej stacji zadebiutował Bogdan Rymanowski . Z Polsat News pożegnała się m.in. Dominika Długosz . Nowością jest także utworzenie kanału chrześcijańskiego Polsat Rodzina źródło: tvpolsat.info