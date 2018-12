Nowacka wysoko na liście Politico. Jest w gronie polityków, którzy wstrząsną Europą

Politico podkreśla, że Barbara Nowacka potrafiła zapomnieć o własnych ideałach w imię wyższego celu. • Fot. Twitter/Platforma Obywatelska

o jest lista polityków, którzy w nadchodzącym roku mogą znacząco wpłynąć na losy Europy. Wysoką pozycję zajmuje na niej Barbara Nowacka. Zdaniem redaktorów Politico liderka Inicjatywy Polskiej dokonała rzeczy niezwykłej i potrafiła wznieść się ponad podziały partyjne.Portal Politico jak co roku opublikował listę nazwisk europejskich polityków, którzy w nadchodzących 12 miesiącach mają szansę zmienić obraz Europy. Podzielono ich na trzy kategorie: twórców, marzycieli i wichrzycieli. Wśród tych pierwszych na siódmym miejscu Politico wymienia Barbarę Nowacką Nazwano ją "budowniczą mostów". Twórcy listy podkreślają, że Nowacka dokonała rzeczy niezmiernie rzadkiej, nie tylko w polskiej polityce, ale w ogóle. Potrafiła mianowicie wznieść się ponad podziały polityczne i zapomnieć na jakiś czas o własnych ideałach, poświęcając je w walce o Polskę, w której PiS nie będzie dłużej rządził.Politico bardzo wysoko ocenia przystąpienie Nowackiej do Koalicji Obywatelskiej. Podkreślany jest fakt, że lewicowej działaczce z pewnością nie było łatwo iść ramię w ramię z liberalną Nowoczesną i centroprawicową Platformą Obywatelską. A przecież do takiej koalicji doszło przed wyborami samorządowymi i wiele wskazuje, że ta koalicja będzie trwać dalej.Czy Barbara Nowacka rzeczywiście ma szanse wstrząsnąć Europą, jak wskazuje Politico? Redaktorzy czasem wskazują trafnie, czasem nie. W zeszłym roku w zestawieniu pojawiło się nazwisko Christiana Lindnera z niemieckiej partii liberalnej, który zerwał koalicję z CDU Angeli Merkel . Dziś mało kto pamięta o polityku, który miał być jedną z najważniejszych postaci mijającego roku.źródło: Politico