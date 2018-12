Mularczyk zaskoczył swoją deklaracją. PiS wcale nie odpuściło tematu reparacji wojennych

Poseł Mularczyk obiecuje raport ws. reparacji wojennych już na początku 2019 roku. • Fot. RMF FM

M

oże i zrobiło się o tym cicho, ale jak się okazuje, praca wre. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który od dawna zajmuje się tematem reparacji wojennych, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapowiedział, że w przyszłym roku powinien się ukazać raport dotyczący zniszczeń w Polsce. I to na początku roku.– Raport o stratach wojennych będzie gotowy w przyszłym roku, ma być przygotowany na początek roku – powiedział Mularczyk na antenie.Jak podkreślił, raport ma być "solidny, rzetelny, ma być przetłumaczony na język angielski i niemiecki". – Nie mogą się tu znaleźć błędy i nieścisłości. Unikam deklaracji co do konkretnego terminu – podkreślił.– Raport jest potrzeby, bo on pokaże skalę zniszczenia materialnego i osobowego. On pokaże jak Polska mogłaby wyglądać, gdyby nie było II wojny światowej. On pokaże, że zostaliśmy zepchnięci na zupełnie inną trajektorię rozwoju gospodarczego i demograficznego. Pokaże również, że Niemcy nigdy nie zapłacili Polsce żadnych odszkodowań – dodał także.Dodajmy, że sam Mularczyk co jakiś czas przypomina się z reparacjami, które mieliby nam wypłacić Niemcy. Latem poseł twierdził, że prace nad raportem są na półmetku . Padały też różne szacunkowe liczby. Najpierw była mowa o 850 miliardach dolarów, które należą się Polsce. Potem kwota zmniejszyła się do 543 miliardów źródło: rmf24.pl