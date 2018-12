Rząd znowu chce sięgnąć do kieszeni kierowców. Szykuje się nowy podatek od aut

Rząd pracuje nad podatkiem od samochodów o pojemności silnika większej niż 2-2,5 l. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

W

Deklaracja partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności i transportu zeroemisyjnego #DrivingChangeTogether stawia Polskę wśród liderów technologii przyszłości. Inicjatywa podpisana przez 38 państw to także dowód skuteczności naszej polityki ekonomiczniej i dyplomacji. #COP24 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 4 grudnia 2018

alka z globalnym ociepleniem w wydaniu Mateusza Morawieckiego to nowy podatek dla kierowców. Tym razem rząd chce sięgnąć do kieszeni fanów samochodów o dużej pojemności silnika – podaje Gazeta.pl.Zdaniem Morawieckiego planowana regulacja w podatku akcyzowym ma uszczelnić wwożenie do Polski samochodów wysokolitrażowych. – Rozwiązanie ma promować produkcję "czystych" samochodów – mówił premier.Podatek miałby dotyczyć samochodów o pojemności silnika większej niż 2-2,5 l. Zdaniem premiera zmiany trzeba wprowadzić tak, by Polacy, którzy chcą jeździć lepszymi samochodami, nie czuli się poszkodowani.Słowa Morawieckiego padły w Katowicach, gdzie obecnie trwa szczyt klimatyczny COP24 . Jednym z gości konferencji był słynny przyrodnik David Attenborough . – Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, to upadek naszych cywilizacji i zagłada większości świata natury będzie nieunikniony – ostrzegał Brytyjczyk. Przyznał, że ONZ jest unikalną platformą, która może połączyć cały świat.Źródło: Gazeta.pl