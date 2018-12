Wałęsa już w Waszyngtonie. Kilka razy zmieniał treść wpisu, zanim go opublikował

Lech Wałęsa kilkukrotnie zmieniał treść postu, który wrzucił na Facebooka. • Fot. Facebook / Lech Wałęsa

W oczekiwaniu na lot do Waszyngtonu na lotnisku w Warszawie Opublikowany przez Lech Wałęsa Wtorek, 4 grudnia 2018

ech Wałęsa przebywa już w Waszyngtonie. Przed wylotem na pogrzeb George'a Busha były prezydent opublikował zdjęcie z lotniska. Legendarny przywódca "Solidarności" - zgodnie z zapowiedzią - był ubrany w koszulkę z napisem "Konstytucja", czym chciał się pochwalić w mediach społecznościowych. Okazuje się, że zanim wstawił post na Facebooku, kilkukrotnie go zmieniał.W historii zmian wspisu widać dodanie do postu zdjęcia i kilkukrotne modyfikowanie krótkiego opisu. Można to sprawdzić klikając w "pokaż historię edycji" przy poście. "W oczekiwaniu na lot do Waszynktonu", "W oczekiwaniu na lot do Waszynktonu na lotnisku" (pisownia oryginalna – red.) – brzmiały kolejne wersje.Ostateczna to "W oczekiwaniu na lot do Waszyngtonu na lotnisku w Warszawie". Zdjęcie Wałęsy na lotnisku w koszulce z napisem "Konstytucja" rozgrzało w nocy media społecznościowe. Zwłaszcza publicyści i politycy związani z prawicą byli fotografią oburzeni. Chodzi między innymi o Krystynę Pawłowicz, Cezarego Gmyza czy Samuela Pereirę.Potem Wałęsa opublikował jeszcze zdjęcia z wnętrza samolotu , którym leciał razem z Andrzejem Dudą. Były prezydent siedział w fotelu sam. Dodał do zdjęć taki oto komentarz: "W samolocie, w trakcie lotu ,obok jasne . Nie zapominajcie że jako jedyny w stanie wojennym nie byłem nigdy i nigdzie bez znaczka Solidarności" – zauważył były prezydent.