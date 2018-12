Są relacje z lotu do Waszyngtonu. Wiadomo, co robili Wałęsa i Duda przez większość czasu

Andrzej Duda i Lech Wałęsa są już w Waszyngtonie. Wiadomo, co robili podczas lotu na pogrzeb George'a Busha. • Fot. Twitter / Błażej Spychalski

Polski Air Force One w bazie St Andrews. Prezydenta RP witał Szef Protokołu USA

amolot z Andrzejem Dudą i Lechem Wałęsą na pokładzie wylądował rano w Waszyngtonie. Obaj politycy polecieli na pogrzeb George'a H. W. Busha. Wiadomo, co robili w czasie lotu. Obaj skomentowali podróż, a poza nimi także rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Lech Wałęsa opublikował zdjęcia z samolotu , na których widzimy go siedzącego samotnie. Także w fotelu naprzeciwko nie ma nikogo. Lot skomentował prezydent Andrzej Duda. Nie chciał zdradzić, o czym rozmawiał z Wałęsą. – Rozmawialiśmy chwilę, ale każdy miał swoje sprawy. Większość lotu przespaliśmy – powiedział prezydent. Kilka słów o locie powiedział także Lech Wałęsa . – Przemawiałem konstytucją – powiedział historyczny przywódca pierwszej Solidarności. – Konstytucja, konstytucja mówi – powtarzał, pokazując na koszulkę z "Konstytucją" , którą założył na okoliczność lotu, czym doprowadził do wielu komentarzy na Twitterze, przede wszystkim ze strony prawicowych polityków i dziennikarzy.Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w rozmowie z Polskim Radiem powiedział enigmatycznie, że to długi lot, więc "pewnie takie rozmowy miały miejsce". – Tym bardziej, że panowie prezydenci siedzieli obok siebie – stwierdził Spychalski.