Komendant od donosów na posłankę może mieć kłopoty. Będzie postępowanie dyscyplinarne

Przeciwko Danielowi Kołnierowiczowi zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. • Fot. screen z youtube.com/Radio 5

zef podlaskiej policji może mieć kłopoty. Przeciwko Danielowi Kołnierowiczowi ma być wszczęte postępowanie dyscyplinarne w związku z zarzutami, jakie pojawiły się pod jego adresem. Komendant zachęcał publicznie do zorganizowania konkursu na najlepszy donos na posłankę PO Bożenę Kamińską.Jak udało się ustalić dziennikarzom Wirtualnej Polski, zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko komendantowi podlaskiej policji. Pikanterii dodaje fakt, że Daniel Kołnierowicz jest protegowanym Jarosława Zielińskiego , wiceministra MSWiA. Znajomość z Zielińskim jednak nie pomogła, zarzuty są zbyt poważne.Chodzi o publiczną wypowiedź komendanta, który zachęcał do zorganizowania konkursu na najlepszy donos na posłankę Platformy Obywatelskiej Bożenę Kamińską. Posłanka dała się poznać jako osoba śledząca różne patologie panujące w policji na Podlasiu. To ona dowiedziała się między innymi o tym przełożeni każą policjantom przebierać się za funkcjonariuszy SOP i udawać ochroniarzy Zielińskiego przy okazji uroczystości w regionie.– Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej – stwierdził Kołnierowicz na antenie suwalskiego Radia 5.Według wstępnych ustaleń, Kołnierowicz złamał przepisy ustawy o policji. Grozi mu nagana, wyznaczenie pośledniejszej funkcję lub nawet wydalenie ze służby. Jednak równie dobrze komendant główny policji może podjąć decyzję o odstąpieniu od ukarania komendanta Kołnierowicza.źródło: wp.pl