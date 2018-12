Ikony amerykańskiej polityki wokół Wałęsy. Oto, jak przyjęto byłego prezydenta w USA

Na serdeczne powitanie Lech Wałęsa mógł liczyć w USA m.in. ze strony Hillary i Billa Clintonów oraz Baracka Obamy • Fot. Twitter.com/PresidentWalesa

olska opinia publiczna sporo uwagi poświęca głównie ubiorowi Lecha Wałęsy na pogrzebie George'a H. W. Busha. Powszechnie uznano, że twórca pierwszej "Solidarności" przyniósł Polsce wstyd. Ze zdjęć z uroczystości pogrzebowych Busha wynika jednak, że ikonom amerykańskiej polityki koszulka z napisem "Konstytucja" w ogóle nie przeszkadzała i lgnęły one do tego, by uścisnąć dłoń słynnemu Polakowi.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , w Polsce sporo krytycznych komentarzy wylało się na Lecha Wałęsę za to, iż na pogrzebie 41. prezydenta USA George'a H. W. Busha pojawił się on nie pod krawatem, a mając na sobie koszulkę z - przypominającym o braku poszanowania praworządności w Polsce - napisem "Konstytucja". Były prezydent zapowiadał, że takie ma plany i nie odstąpił od ich realizacji.I wygląda na to, że ten ubiór kontrowersyjny był jedynie dla jego rodaków. Na zdjęciach opublikowanych przez Lecha Wałęsę na Twitterze widać, że ikony amerykańskiej polityki bynajmniej nie wstydziły się pokazać w jego towarzystwie. Na serdeczne powitanie Lech Wałęsa mógł liczyć m.in. ze strony Hillary i Billa Clintonów oraz Baracka Obamy.