Karczewski: O godzinie 17.00 bardzo ważne wystąpienie Kaczyńskiego. "Ja już wiem, ale nic nie powiem"

Stanisław Karczewski zapowiedział w "Salonie politycznym Trójki" ważne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w piątek. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

arszałek Senatu Stanisław Karczewski był gościem "Salonu politycznego Trójki". Jak zapowiedział, jeszcze w piątek prezes Jarosław Kaczyński będzie miał bardzo ważne wystąpienie. Ponadto, klub PiS będzie debatował nad strategią przez wyborami: do europarlamentu i parlamentarnymi, które odbędą się w 2019 r.– Dziś mamy posiedzenie klubu [PiS]. Tak, będzie [chodzi o dyskusję nad strategią przed wyborami - red.]. Po to się spotykamy, żeby rozmawiać, debatować. O 17:00 będzie bardzo ważne wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ważne dlatego że powie o bardzo ważnych rzeczach – powiedział Stanisław Karczewski w rozmowie z Beatą Michniewicz w "Salonie politycznym Trójki".– Ja już wiem, ale nic nie powiem. O przyszłości naszej kampanii wyborczej, o polityce, o PiS, o sytuacji w Polsce – uchylił rąbka tajemnicy Karczewski.Dziennikarka zapytała też Karczewskiego o aferę KNF. Polityk miał jednoznaczne zdanie w tej sprawie. Przekonywał, że stoi za nią jedna osoba i nie należy winić partii. – PiS nie ma nic wspólnego z aferą KNF-u. To afera jednej osoby, to błąd jednej osoby, być może przestępstwo, nie wiem, to zobaczymy. Jedna osoba zrobiła coś, o czym jeszcze nie wiemy w szczegółach – powiedział Stanisław Karczewski.Marszałek Senatu wypowiedział się też wcześniej w rozmowie z Radiem Zet na temat nowej partii, za którą ma stać ojciec Tadeusz Rydzyk . Łączeni są z nią politycy wcześniej związani z PiS . Zdaniem Karczewskiego ojciec Rydzyk nie jest politykiem. – Wiem, że na pewno nie jest inicjatorem tej partii – powiedział w Salonie politycznym Trójki.źródło: Polskie Radio