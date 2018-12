Tragedia we włoskiej dyskotece. Wybuchła panika, są zabici i ponad setka rannych

W wyniku wybuchu paniki w dyskotece Corinaldo we Włoszech sześć osób straciło życie. Zdjęcie poglądowe. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 grudnia 2018

rawdopodobnie ktoś rozpylił w środku klubu gaz drażniący drogi oddechowe. Klubowicze w panice rzucili się do ucieczki, tratując się nawzajem. Skutki są tragiczne – ponad sto osób jest rannych, a sześcioro straciło życie.To miał być zwykły koncert – na scenie włoskiego klubu Corinaldo w pobliżu Ankony występował słynny włoski raper Sfera Ebbasta , znany także w Polsce, dzięki współpracy z Quebonafide . Ktoś jednak wpadł na bardzo niemądry pomysł i rozpylił wewnątrz gaz. Miało to tragiczne skutki.– Tańczyliśmy, czekając na rozpoczęcie koncertu, kiedy poczuliśmy drażniący zapach. Zaczęliśmy biec w kierunku wyjść ewakuacyjnych, ale były zamknięte. Bramkarze powiedzieli nam abyśmy zawrócili – mówił świadek, 16-letni uczestnik koncertu.Ludzie w panice tratowali się nawzajem, przez co setka z nich została ranna. 10 osób jest w ciężkim stanie, natomiast sześcioro z nich straciło życie. Najprawdopodobniej wszystkie ze zmarłych osób miały mniej niż 20 lat.Przypomnijmy, że przed trzema laty doszło do wybuchu paniki na studenckiej imprezie w Bydgoszczy . Studenci bawiący się w budynku na kampusie Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego tłoczyli się w ciasnym przejściu. Zginęła jedna osoba, sześć zostało rannych.Źródło: ANSA