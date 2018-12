Na zdjęciach z Jachranki dostrzeżono zmianę u Brudzińskiego. Minister odpowiada, że się za siebie weźmie

Joachim Brudziński odpowiedział internautce na tweeta o swojej sylwetce. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Pierwszy rząd oklaskuje prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas przemówienia na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Prawo i Sprawiedliwość

dy wszyscy skupili się na przemówieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance, jedna z internautek zwróciła uwagę na inną postać – siedzącego w pierwszym rzędzie szefa MSWiA. Jak zauważyła, w wyglądzie Joachima Brudzińskiego nastąpiła pewna zmiana. "Czas odstawić nocne tornada w lodówce" – odpowiedział minister."To chyba ostatnie ostrzeżenie przed totalnym upadkiem w przepaść dramatycznej nadwagi" – napisał w odpowiedzi minister. Zapowiedział również, że "chyba najwyższy czas odstawić nocne tornada w lodówce".Była to odpowiedź Brudzińskiego na posta jednej z użytkowniczek Twittera. Kobieta, która przyjrzała się zdjęciom ministra zrobionym w czasie zjazdu partyjnego PiS w Jachrance, napisała o "zaokrąglonym brzuszku" Joachima Brudzińskiego "Sama jestem o 10 kg starsza, ale po Brudzińskim widać, że była Dobra Zmiana. Kamera pokazała polityków PiS siedzących w I rzędzie i oczom telewidzów ukazał się ładnie zaokrąglony brzuszek" – czytamy w tweecie.W podwarszawskiej Jachrance trwa dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości . Najważniejszym punktem pierwszego dnia było przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Za zamkniętymi drzwiami prezes wzywał członków klubu parlamentarnego, aby w najbliższym czasie bardziej uważali na to, co mówią w wywiadach dla mediów oraz co piszą w internecie.