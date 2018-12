Jest nowy sondaż na temat aborcji. Tak wyglądają aktualne poglądy Polaków

Nowy sondaż pokazuje, że Polakom wcale nie podobają się powracające co chwila plany zaostrzenia przepisów aborcyjnych • Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta

olaków zapytano o ich stosunek do ustawy antyaborcyjnej. Co ciekawe prawie połowa twierdzi, że powinna być ona złagodzona. To raczej niedobra informacji dla partii rządzącej.Awantura o aborcję co chwila wybucha w Polsce. A to jest zaostrzenia domagają się kościelni hierarchowie , a to środowiska pro-life na czele z działaczką Kają Godek . W odpowiedzi kobiety i mężczyzną, którzy są za aborcją, wychodzą na ulicę , jak było w przypadku bezprecedensowego Czarnego Protestu Jednak z sondażu przeprowadzonego właśnie przez agencję badawczą SW Research dla portalu rp.pl wynika, że większość Polaków chce złagodzenia ustawy antyaborcyjnej, nad którą prace na razie stanęły w miejscu.Takiego zdania jest prawie połowa ankietowanych, bo aż 48 procent. 26 procent uważa, że ustawa nie powinna być zmieniana, a obecny jej kształt im odpowiada. Z kolei tylko 12 procent sądzi, że powinna być ona zaostrzona. 14 procent nie ma zdania.Przypomnijmy, że temat aborcji podobno poruszył też w Jachrance prezes PiS Jarosław Kaczyński . Jeśli wierzyć doniesieniom, wstrzymanie prac ma na celu niezniechęcenie wyborców, którzy nie są twardym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, do oddania głosu na partię rządzącą.Źródło: rp.pl