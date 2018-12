Gdańska kuria wypowiedziała się ws. Jankowskiego. Ich pierwsza reakcja nie brzmi najlepiej

Archidiecezja Gdańska wypowiedziała się w sprawie oskarżeń wobec ks. prałata Henryka Jankowskiego. • Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

daniem gdańskiej kurii, artykuł prasowy to za mało, by wszcząć dochodzenie kanoniczne w sprawie oskarżeń kierowanych pod adresem nieżyjącego ks. Henryka Jankowskiego. Archidiecezja Gdańska wskazuje również, że do niej żadne skargi na słynnego prałata nie wpłynęły.– Jak dotąd do archidiecezji nie zgłosiła się żadna osoba z oskarżeniem wobec ks. Jankowskiego – powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej ks. Krzysztof Szerszeń, delegat gdańskiej kurii ds. ochrony dzieci i młodzieży. – Ponadto nie podejmuje się działań jedynie na podstawie artykułu prasowego, bez zgłoszenia ze strony świadków zdarzeń – podkreślił.Być może bezpośrednio do Archidiecezji Gdańskiej faktycznie nie wpłynęły oskarżenia w sprawie prałata Jankowskiego. Pierwsza reakcja kurii kierowanej przez abp. Sławoja Leszka Głódzie wygląda jednak tak, jakby lekceważono relacje osób molestowanych przez prałata , które wypłynęły w ostatnim czasie w mediach i internecie Źle w oczach opinii publicznej wygląda też milczenie samego abp. Głódzia. To tłumaczone jest jednak w gdańskiej kurii tym, iż hierarcha aktualnie ma być zajęty załatwianiem pilnych spraw osobistych.Źródło: EKAI