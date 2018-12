Wałęsa kompletnie odleciał w Radiu Zet. Zaczął opowiadać o miłości do Kaczyńskiego, po chwili znowu go obrażał

Lech Wałęsa w Radiu Zet mówił dużo o Jarosławie Kaczyńskim. Ale raczej bez ładu i składu. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

L

ech Wałęsa był gościem Beaty Lubeckiej w programie "Gość Radia Zet". Były prezydent znowu odniósł się do sprawy swojego przegranego procesu z Lechem Kaczyńskim. I opowiadał o swojej miłości do... Jarosława Kaczyńskiego.– Ja go kocham jako człowieka (Jarosława Kaczyńskiego – red.), tylko nie pozwolę na to, żeby oszustwo zwyciężało, żeby łamano prawo i zasady – mówił Wałęsa na antenie.Beata Lubecka zapytała więc byłego prezydenta wprost: po co sądowa batalia, skoro można się po prostu pogodzić.Wałęsa odpowiedział… powiedzmy, że w swoim stylu. – Ja wyciągam rękę, proszę bardzo. Proszę mnie przeprosić za wszystkie złe rzeczy, które mi uczynił – powiedział.Po czym zaczął kontynuować swoje oskarżenia dotyczące lotu do Smoleńska. – Od samego początku ten lot był niebezpieczny, nie powinien wystartować. W takim przypadku mówią o kotkach? – mówił Wałęsa.Beata Lubecka przypomniała swojemu rozmówcy, że bracia Kaczyńscy mieli rozmawiać nie"o kotkach", ale o zdrowiu swojej matki. Wałęsa nie dał się jednak przekonać. Jeszcze raz to powtórzył, a potem dodał: – Na ten temat koniec, proszę o inne pytanie.Ale po kolejnej chwili jeszcze wtrącił o katastrofie: – Był (Jarosław Kaczyński) nieodpowiedzialny, nieprzewidujący, kiepski polityk i dlatego podjęto złe decyzje. Ja na ich miejscu bym nie podjął takich decyzji. Nie byłoby tego nieszczęścia.Beata Lubecka wróciła także do sprawy koszulki "Konstytucja" na pogrzebie George’a Busha seniora . Powołała się na wywiad dziennikarza naTemat Adama Nowińskiego ze Stanisławem Krajskim, ekspertem od etykiety . Prowadzi on Akademię Dobrych Manier i Etykiety Biznesu. Ocenił on, że Wałęsa nie ubrał się stosownie.Odpowiedź Wałęsy była krótka. – Nie zgadzam się. Źle to prowadzi (akademię – red.) – stwierdził.źródło: Radio Zet