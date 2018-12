Wałęsa pokazał poruszający, odręcznie napisany list. "Zwracam się do pana jako ostatniej polskiej legendy"

Lech Wałęsa pokazał na Facebooku poruszający, odręcznie napisany list. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

ech Wałęsa, choć nie pełni żadnych oficjalnych funkcji, raz po raz rozgrzewa polityczne emocje w Polsce. Okazuje się, że nawet w dobie mediów społecznościowych dostaje od młodych ludzi odręcznie napisane listy. Jeden z nich pokazał na Facebooku."Zwracam się do Pana, bohatera narodu, ponieważ jestem z pana dumny oraz z działań, które Pan podjął dla dobra ojczyzny" – napisał do byłego prezydenta mieszkaniec Głubczyc, który przedstawia się jako 25-latek. Określa Wałęsę jako ostatnią polską legendę, pisze, że dzięki historycznemu przywódcy "Solidarności" żyje w wolnym kraju."Zwracam się do Pana, ponieważ nie mogę znieść faktu, że ludzie wyraźnie zapomnieli jak wyglądał nasz kraj. Zapomnieli najwidoczniej w jakich warunkach nadal by żyli, gdyby nie Pan" – zauważył.Ostatnio o Lechu Wałęsie było szczególnie głośno z powodu ubioru, w jakim wybrał się na pogrzeb George'a Busha. Były prezydent miał na sobie koszulkę z napisem "Konstytucja", czym wywołał potężną polityczną dyskusję.W rozmowie z Radiem Zet powiedział, że jeśli sytuacja w Polsce się nie poprawi, chce "być w koszulce z Konstytucją pochowany i spalony ".