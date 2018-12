W USA kochają Wałęsę? W tym mieście usunęli jego ulicę już kilka lat temu

Ulica Lecha Wałęsy w San Francisco zniknęła w 2014 roku po jego słowach o gejach. • Fot. Archiwum prywatne

S

an Francisco uchodzi za miasto przyjazne mniejszościom seksualnym. Do 2014 roku była tam ulica Lecha Wałęsy. Jednak po tym, jak były prezydent wypowiedział głośne, kontrowersyjne słowa o gejach, nazwę ulicy zmieniono na nazwisko... znanego gejowskiego działacza.Lech Wałęsa od czasów pierwszej "Solidarności" ma w USA status ikony walki o wolność. Opublikował swoje zdjęcia z pogrzebu George'a Busha, na których serdecznie witają się z nim Bill i Hillary Clintonowie czy Barack Obama . Jednak nie zawsze było tak różowo. Nazwę ulicy z Lech Wałęsa Street na Dr. Tom Wadddell Place władze San Francisco zatwierdziły w 2014 roku. Tom Waddell to lokalny gejowski aktywista, który wsławił się organizacją Igrzysk Gejowskich przemianowanych potem na Gay Games z powodu sporów z Komitetem Olimpijskim USA.Pracował w centrum zdrowia na ulicy, którą później nazwano jego imieniem. Wanddell zmarł na AIDS w 1987 roku w wieku 49 lat.Zmiana nazwy ulicy to pokłosie wypowiedzi Lecha Wałęsy z 2013 roku. Były prezydent powiedział wtedy, że "homoseksualiści powinni siedzieć w ostatniej ławie , albo nawet dalej". – Za murem – dodał Wałęsa w TVN24.Przekonywał w ten sposób, że jest za oddaniem mniejszościom seksualnym tylu przywilejów, na ile wskazuje ich liczebność. – Albo szanujemy większość, szanujemy demokrację, albo niech będą większością. Teraz oddaję im tyle, ile ich jest – mówił.