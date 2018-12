"Wiele wyzwań czeka...". Tak Morawiecki podsumował na Twitterze rok swoich rządów

Mateusz Morawiecki na Twitterze podsumował rok swoich rządów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

e wtorkowy wieczór premier Mateusz Morawieckie podsumował na Twitterze pierwszy rok swoich rządów. Szef rządu napisał głównie o trudnych zadaniach i świadomości wielkich wyzwań, które mają go czekać w przyszłości."Kiedy rok temu objąłem stanowisko Prezesa Rady Ministrów wiedziałem, że przed nami zadania ambitne, ale i trudne. Dziś widzę, jak długą drogę Polska już przebyła, lecz mam świadomość, jak wiele wyzwań czeka nas w przyszłości. Za ten rok zaufania z całego serca wszystkim dziękuję!" – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.Co ciekawe, w obozie "dobrej zmiany" rocznica Mateusza Morawieckiego w roli premiera obywa się bez fanfar. Nie umyka to opozycji, która z tego "cichego święta" czyni okazję do wbicia szpili premierowi.– Nie ma jakiegoś spektakularnego świętowania tej rocznicy. W PiS nie kwapią się, by szumnie fetować tę okazję. Może dlatego, że ten rok Morawieckiego był przełomowy, gdyż okazało się, że PiS już nie jest z teflonu – komentował w rozmowie z naTemat.pl Jakub Stefaniak z PSL.