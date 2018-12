Giertych mistrzowsko podsumował show Morawieckiego. Napisał o wotum zaufania

Roman Giertych zakpił z Mateusza Morawieckiego w kontekście jego prośby o wotum zaufania. • Fot. Albert Zawada / Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ak wiemy, Mateuszowi Morawieckiemu udało się uzyskać wotum zaufania. Było to formalnością, gdyż rząd PiS ma większość w Sejmie. Premier jednak w ten sposób chciał udowodnić, że jego gabinet "ma mandat" społeczny. Z całego środowego przedstawienia w Sejmie postanowił zażartować Roman Giertych."W związku z nową modą postanowiłem wystąpić o votum zaufania wśród pracowników mojej kancelarii. W jawnym głosowaniu uzyskałem 100%! Uff. Znów się udało" – napisał mecenas na Twitterze.Ostatecznie Mateuszowi Morawieckiemu udało się uzyskać nowe wotum zaufania . Wniosek premiera poparło... 231 posłów. – Muszę mieć pewność, że rząd ma mandat i poparcie większości parlamentarnej – argumentował wcześniej wyprzedzający ruch w stosunku do opozycji, która chciała głosowania nad wotum nieufności.Wcześniej Morawiecki przekonywał opozycję do budowy z PiS "nowej, wspaniałej zmiany" . Zadeklarował też wspólne świętowanie 30. rocznicy Okrągłego Stołu , mimo bardzo krytycznych słów o kompromisie z Magdalenki, jakie wypowiadał jeszcze pół roku wcześniej.