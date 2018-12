Krótki żywot sejmowego koła. Znalazł się poseł, który uratował Nowoczesną

Jacek Protasiewicz przystępuje do Nowoczesnej. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta





– Mamy dobrą wiadomość dla opozycji. Nowoczesna zostanie klubem parlamentarnym. To jest akt solidarności formacji, które chcą lepszej Polski. Potrzeba do tego współpracy, podawanie ręki a nie podkładanie nogi – poinformował oficjalnie szef PSL Władysław Kosiniak- Kamysz. Jacek Protasiewicz przechodzi z klubu PSL-UED do Nowoczesnej.– Koalicja, która pokona PiS, będzie tym silniejsza, im silniejsze będą jej składowe – tak gest ludowców skomentowała szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.Doniesienia o przejściu Protasiewicza do Nowoczesnej z Unii Europejskich Demokratów pojawiały się już wcześniej. Partia Katarzyny Lubnauer potrzebowała tego do stworzenia ponownie klubu parlamentarnego. Z informacji "Gazety Wrocławskiej" wynikało, że na takie rozwiązanie jest zgoda i Nowoczesnej i PSL, z którym Unia tworzy konfederacyjny klub Wcześniej "pożyczenie" Nowoczesnej posła w formie żartu planował Paweł Kukiz . Niestety, chętni się nie znaleźli. To efekt tego, że Kamila Gasiuk-Pihowicz wraz z siedmiorgiem innych posłów opuściła Nowoczesną. Partia przestała tworzyć klub parlamentarny, gdyż w jej szeregach nie ma już 15 wymaganych posłów. Przeobraziła się w koło poselskie.Protasiewicz jest byłym posłem Platformy Obywatelskiej. Ostatnio "wsławił się" tym, że udostępnił link do filmu porno na Twitterze. Polityk tłumaczył się tym, że zgubił telefon, jednak internauci mu nie uwierzyli. W 2014 roku ten były poseł PO był bohaterem innego skandalu. Pijany miał krzyczeć do celników na lotnisku w Frankfurcie "Heil Hitler" i "Hände hoch"