Poszwiński z TVP Info wydrapał napis w skale w jordańskim parku narodowym. Jeszcze się pochwalił treścią

Poszwiński od kiedy pracuje w TVP, ograniczył swoją sieciową aktywność. • Fot: Facebook/Radosław Poszwiński

redakcja naTemat

hcielibyśmy wierzyć, że to nieprawda, ale rzeczywistość nie jest tak różowa. Radosław Poszwiński, czyli pracownik TVP Info znany głównie ze swojej "aktywności" w internecie jeszcze zanim trafił do stacji, wybrał się na wycieczkę do parku narodowego w Jordanii. Tam według internautów wydrapał w skale napis "TVP Info forever"."TVP Info forever", czyli "TVP Info na zawsze". Skąd w ogóle wiadomo, że Poszwiński zrobił coś takiego w Jordanii? Otóż pochwalił się zdjęciami w… internecie. Szybko je co prawda usunął, ale nawet on musi wiedzieć, że w internecie w zasadzie nic nie ginie.Poszwiński to znany ze swojej wulgarności użytkownik Twittera, który po wygranej Prawa i Sprawiedliwości znalazł zatrudnienie w TVP . To on ujawnił zdjęcie Ryszarda Petru i Joanny Schmidt lecących na Maderę To także on przy okazji zatrudnienia w TVP Info skasował niemal 200… tysięcy swoich tweetów. Tak chciał zatrzeć wiele ze swoich kontrowersyjnych słów. M.in. o tym, że to Żydzi odpowiadają za Holokaust.