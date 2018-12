Niespodziewany sojusznik Tadeusza Rydzyka. Kontrowersyjny polityk cieszy się z nowej partii

Partia Tadeusza Rydzyka zyskała nowego sojusznika. To Janusz Korwin-Mikke • Fot. Wojciech Olkuśnik/Agencja Gazeta

ieść o utworzeniu partii Ruch Prawdziwa Europa zelektryzowała wszystkich. Niektórzy chcą się ogrzać w blasku Ojca Dyrektora. Ugrupowanie powstające pod skrzydłami Tadeusza Rydzyka znajduje kolejnych sojuszników. Mało kto się spodziewał, że partię poprze Janusz Korwin-Mikke. Połączył ich wspólny wróg: Unia Europejska.Dlaczego Korwin-Mikke kibicuje ruchowi szefa Radia Maryja ? – Będzie odbierał głosy głównie PiS-owi, bo część wyborców antyunijnych wie, że PiS antyunijne nie jest. To może nam napędzić trochę głosów, cholera wie – mówił w rozmowie z "Super Expressem" 76-letni lider Wolności.– Nasza klientela to młodzi ludzie, którzy z Rydzykiem mają niewiele wspólnego. Wzmocni się antyunijny przekaz. Ja jestem zwolennikiem ruchów w obronie Europy. Obrony przed su...nami z Unii Europejskiej! – grzmiał rozmówca gazety.Ponadto nie jest wykluczone, że narodowcy, partia Rydzyka i może nawet Wolność będą startować w wyborach do Europarlamentu ze wspólnej listy. Według informacji Wirtualnej Polski , europoseł Mirosław Piotrowski , który złożył wniosek o założenie nowej partii, namawiał do wspólnego startu wyborach do PE Ruch Narodowy.Źródło: se.pl