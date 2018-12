Adwokat zdradził, co Chrzanowski przeżywa za kratami. "Sytuacja ekstremalna"

Dla Marka Chrzanowskiego pobyt w więzieniu to sytuacja ekstremalna. • Fot. Anna Lewańska / Agencja Gazeta

yły przewodniczący KNF Marek Chrzanowski pozostanie w areszcie. Przebywa w nim od 27 listopada i ma w nim przebywać łącznie dwa miesiace. Jego adwokat wyraża nadzieję, że na tym się skończy, gdyż jak mówi, dla jego klienta "jest to sytuacja ekstremalna".– To dla mojego klienta sytuacja ekstremalna. Liczymy na to, że dwa miesiące będą wystarczające do przeprowadzenia czynności procesowych – powiedział adwokat Chrzanowskiego Radosław Baszuk.Afera KNF zastała Chrzanowskiego w Singapurze. – Widziałem, jak siedział z boku, w rogu, zmęczony, przytłumiony i jak wsiadał do samolotu zabity psychicznie. Widziałem to, byłem tam – relacjonował polityk Krzysztof Gawkowski, który spotkał Chrzanowskiego na lotnisku w Singapurze Dodał, że nie wie, czy podczas jednej z rozmów telefonicznych w Signapurze Chrzanowski podał się do dymisji. – Nie wiem, czy to była ta rozmowa, widziałem, jak siedział w rogu i rozmawiał z wieloma osobami, więc widziałem, że wyglądał na człowieka, który został przybity do muru już tam, jak siedział – tak zapamiętał to Gawkowski."Gazeta Wyborcza" ujawniła 13 listopada stenogram rozmowy Marka Chrzanowskiego z bankierem Leszkiem Czarneckim . Chrzanowski złożył Czarneckiemu korupcyjną propozycję. Miało być to około 40 mln zł w zamian za przychylność KNF i NBP dla banków miliardera. Pieniądze miały być przeznaczone dla wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika, którym okazał się wymieniony z imienia i nazwiska Grzegorz Kowalczyk Kilka godzin po publikacji artykułu Chrzanowski złożył dymisję ze stanowiska szefa KNF, a dwa tygodnie później został aresztowany. Nowym prezesem komisji został Jacek Jastrzębski źródło: gazeta.pl