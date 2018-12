Potężna eksplozja w restauracji w Sapporo. Te zdjęcia i nagrania pokazują siłę wybuchu

Potężna eksplozja w Sapporo. Rannych ponad 40 osób. • Fot. Screen/https://youtu.be/wqX9hFvMT3w

onad 40 osób jest rannych. Budynek, w którym znajdowała się restauracja praktycznie doszczętnie został zniszczony. Na zdjęciach widać ogromny pożar, cała ulica jest zasypana gruzem, ucierpiały okoliczne budynki. To bilans potężnego wybuchu w Sapporo. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji.Wybuch nastąpił wieczorem czasu lokalnego i patrząc na zdjęcia z Sapporo, które zalały sieć, można mówić o cudzie, że nikt nie zginął. Rannych zostało ponad 40 osób. Na zdjęciach widać płonący budynek i ogrom zniszczeń.Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, ale już pojawiły się sugestie, że mógł to być wybuch gazu. Jeden z okolicznych mieszkańców opowiadał, że słyszał huk, który brzmiał jak grzmot. Inni mówili, że czuli zapach gazu. Oficjalnie nikt jednak tego nie potwierdza. Według "Japan Times" wybuch nastąpił w pubie Umisakura. W obawie przed kolejnymi eksplozjami policja odgrodziła cały teren.