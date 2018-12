Wałęsa nie chce przeprosić Kaczyńskiego. Sondaż pokazuje, że ma przeciwko sobie Polaków

Lech Wałęsa nie zamierza przepraszać Jarosława Kaczyńskiego, tymczasem większość badanych w sondażu jest przekonanych, że były prezydent powinien uszanować wyrok sądu. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

ech Wałęsa nie chce zastosować się do wyroku sądu i przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za swoje słowa o katastrofie smoleńskiej. Rozważa nawet zaskarżenie wyroku do unijnego trybunału w Strasburgu. Tymczasem sondaż wykonany kilka dni temu pokazuje jasne, iż większość badanych oczekuje, że była głowa państwa zastosuje się do wyroku sądu i przeprosi prezesa PiS.Wyniki sondażu przygotowanego dla Wirtualnej Polski wskazują, że Lech Wałęsa powinien respektować wyrok sądu i przeprosić Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa, w których Wałęsa zarzucał prezesowi PIS, że ten nakazał lądować w Smoleńsku, co przyczyniło się do katastrofy prezydenckiego tupolewa.59 proc. badanych jest zdania, że były prezydent nie może kwestionować wyroków sądu, a tylko 25 proc. jest zdania, że jeśli wierzy w winę Kaczyńskiego, to miał prawo mówić o tym publicznie.Sąd nakazał Wałęsie złożyć oświadczenie, w którym przeprosi za sformułowanie niepotwierdzonych zarzutów. Lech Wałęsa jednak Kaczyńskiego przepraszać nie zamierza, zapowiada nawet odwołanie się od tej decyzji do Strasburga.źródło: wp.pl