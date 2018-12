Będzie kolejny polski atak na K2! Paweł Dunaj ruszy na szczyt z Alexem Txikonem już tej zimy

W kolejnej wyprawie na K2 weźmie udział przynajmniej jeden Polak. Zdjęcie poglądowe. Fot. Max Pixel / Domena publiczna • Fot. Max Pixel / Domena publiczna

aweł Dunaj weźmie udział w wyprawie na K2 już tej zimy. Polak ruszy na szczyt z Alexem Txikonem. Bask chce też, żeby ruszył z nimi jeszcze jeden Polak – Marek Klonowski. Jak mówi w wywiadzie dla rmf24.pl, ma nadzieję, że Klonowskiemu uda się znaleźć pieniądze.- Tak, to prawda. Nic wcześniej nie mówiliśmy, bo były wątpliwości, jeśli chodzi o Marka (Klonowskiego – red.). Paweł (Dunaj – red.) był już pewny na 100 proc., ale nie chciałem raz podawać jednego nazwiska, a trochę później kolejnego – mówił Txikon.– Mam nadzieję, że Marek mimo wszystko znajdzie jeszcze pieniądze i da radę do nas dołączyć – dodał. Trzeba mimo wszystko zaznaczyć, że głównym partnerem Baska ma być jednak Felix Criado.Wyprawa rozpocznie się na początku roku. Wylot zaplanowano na 2 stycznia. Członkowie chcą dotrzeć do bazy pod K2 przez lodowiec Baltoro. Następnie rozpocznie się walka ze szczytem.Txikon i Dunaj chcą dostać się na szczyt przez Żebro Abruzziego. To ta sama droga, którą rok temu przegraną walkę z K2 zaczęli polscy himalaiści. Koniec tegorocznej wyprawy zaplanowano na marzec. Typowo polska misja planowana jest natomiast na przełom roku 2019 i 2020 źródło: rmf24.pl