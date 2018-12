Sawka idealnie podsumował zmianę narracji PiS ws. UE. Rysownik przypomniał wymowny obrazek

Satyryk i rysownik Henryk Sawka idealnie podsumował nową narrację PiS na wybory do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Krzysztof Koch / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

amiętacie fotografię Jarosława Kaczyńskiego w biało-czerwonej pelerynie przeciwdeszczowej? Na podstawie tego zdjęcia jakiś czas temu powstał rysunek Henryka Sawki. Jednak "w punkt" stał się dopiero teraz, gdyż idealnie przedstawia zmianę narracji PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.W sobotę w podwarszawskich Szeligach premier Mateusz Morawiecki zachwalał Polskę i swoją partię. Jego zdaniem dzięki PiS Polska jest "bijącym sercem Europy". To miało wskazywać na proeuropejskość partii Jarosława Kaczyńskiego, chociaż jeszcze niedawno np. prezydent Andrzej Duda mówił o UE jako o " wyimaginowanej wspólnocie ".Ta zmiana narracji PiS skłoniła rysownika Henryka Sawkę do przegrzebania archiwum swoich starych prac. Znalazł w nich rysunek, który powstał już jakiś czas temu, ale dopiero teraz idealnie opisuje zmianę frontu partii Jarosława Kaczyńskiego."Ja wiedziałem, że tak będzie". Ponad rok temu po założeniu przez Prezesa biało-czerwonej peleryny zrobiłem taką oto (proroczą jak się okazało) przeróbkę" – skomentował swój wpis na Twitterze Sawka.Rysunek powstał na podstawie zdjęcia Joachima Brudzińskiego z wakacji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ubrany jest na nim w pelerynę przeciwdeszczową w barwach polskiej flagi.