Z dużej chmury mały deszcz. Z tego sondażu wynika, że partia Rydzyka nikogo nie zainteresowała

uch Prawdziwa Europa powiązany z ojcem Tadeuszem Rydzykiem zelektryzował polską scenę polityczną. Jednak jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", bardziej zelektryzował polityków niż… samych Polaków.Gdyby wybory do Sejmu odbywały się dziś, partia ojca Rydzyka nie znalazłaby w nim miejsca. To ugrupowanie wskazało bowiem jedynie 1 proc. respondentów. To tyle samo, co partia Teraz! Ryszarda Petru, który sam nawet myli jej nazwę Na czele badania oczywiście jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 39 proc. PO wskazało 27 proc. Respondentów, ugrupowanie Roberta Biedronia 7 proc., SLD i PSL po 5 proc. Poza Sejmem znalazłyby się za to Nowoczesna (4 proc.), Partia Razem oraz Wolność (po 2 proc.).Trzeba jednak uczciwie przyznać, że sondaże w kwestii Ruchu Prawdziwa Europa mają na razie duży rozstrzał. Wczoraj informowaliśmy o badaniu, w którym partia Rydzyka wypadła znacznie lepiej – miałaby otrzymać 6 proc. poparcia w wyborach do Europarlamentu źródło: Super Express