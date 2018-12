Wpływowy dziennik z USA pisze o PiS. Wskazano, dlaczego cofnięto kontrowersyjne zmiany

New York Times ocenia, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to wycofanie się PiS z konfliktu z Unią Europejską tuż przed wyborami. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ycofując się z konfrontacji z Unii Europejską nacjonalistyczny polski rząd cofnął czystki w Sądzie Najwyższym" – pisze wpływowy amerykański dziennik "New York Times". W ten sposób gazeta komentuje podpisanie nowelizacji ustawy o SN przez Andrzeja Dudę. I ocenia, że może być to próba zmiany strategii przed wyborami. Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym , która umożliwia sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia funkcji. Zmiany to reakcja na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do tych działań."Wycofując się z konfrontacji z Brukselą, polskie władze cofnęły czystki w Sądzie Najwyższym " – pisze "New York Times". Dziennikarze oceniają, że to zaskakujący zwrot po miesiącach, w których "najwyżsi rangą polscy urzędnicy mówili, że będą się opierać naciskom, by powstrzymać reformy sądownictwa"."Prawo i Sprawiedliwość w centrum swoich planów umieściło zwiększenie kontroli nad sądami, utrzymując, że jest to konieczne do oczyszczenia sądów ze skorumpowanych sędziów i pozostałości po epoce komunizmu" – ocenia dziennik. Unia natomiast, zdaniem "NYT", postrzega te działania jako naruszenie jej podstawowych wartości i zagrożenie rządów prawa.Do podpisana ustawy "doszło przed okresem kampanii, który może być dla Prawa i Sprawiedliwości decydującą próbą". Gazeta dodaje, że co prawda polscy przywódcy grozili zignorowaniem orzeczenia, ale w obliczu ciężkich sankcji finansowych wycofali się z tego.W podobnym tonie pisowską rejteradę opisywana w Polsce. Publicysta Onetu Andrzej Stankiewicz wskazywał, że powodem jest niechęć do eskalowania konfliktu z Unią Europejską przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. I bez scysji z UE te wybory są dla PiS, z racji eurosceptycyzmu partii, trudniejsze od innych krajowych potyczek.źródło: " The New York Times