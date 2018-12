ZNP popiera "belferską grypę". Rozpoczyna się ogólnopolski protest nauczycieli

Nauczyciele domagają się tysiąca złotych podwyżki. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

W

całej Polsce zaczyna się protest nauczycieli, którzy wzorem policjantów idą na zwolnienia lekarskie. W niektórych szkołach dzieci nie poszły do szkół z powodu "belferskiej grypy". Związek Nauczycielstwa Polskiego popiera tę formę protestu, nauczyciele domagają się tysiąca złotych podwyżki.– Związek rozpoczyna akcję protestacyjną. Popieramy działania nauczycieli, którzy w trosce o swoje i uczniów zdrowie udają się na zwolnienia lekarskie. Jesteśmy przekonani, że tak dalej być nie może – powiedział dziś na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.Broniarz podkreślił, że związek domaga się podjęcia dialogu z minister edukacji Anną Zalewską. Do rozmów zaproszony jest też premier Mateusz Morawiecki. Termin spotkania wyznaczono na 8 stycznia. – Od efektu tych rozmów zależą dalsze działania – przyznaje prezes ZNP Tymczasem w całej Polsce rozszerza się "belferska grypa". Nauczyciele masowo biorą zwolnienia lekarskie. W trzech placówkach we Wrocławiu we wtorek odwołano lekcje z powodu braków kadrowych wśród pedagogów. Broniarz przekonuje, że na zwolnienia idą ci, którzy są chorzy. – Boimy się zastraszania – twierdzi prezes ZNP.Asekurancka postawa prezesa jest w pełni uzasadniona. Dolnośląski kurator oświaty domagał się specjalnych kontroli ZUS w szkołach dotkniętych protestem. Sprawdzamy i wierzę w to, że nie będą przekraczane przepisy – wyznał na konferencji prasowej wiceszef MEN Marzena Machałek. "Belferska grypa" ma podobne objawy, jak "psia grypa" , która panowała miesiąc temu. Na początku listopada tysiące policjantów brało zwolnienia lekarskie domagając się podwyżki pensji. Epidemia przybrała takie rozmiary, że w niektórych komendach dyżury pełnił jedynie komendant i zastępcy.Rząd dogadał się z policjantami przed obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Gdyby nie to, mogłoby nie starczyć policjantów dla zabezpieczenia obchodów. Nauczyciele też mają potężny argument w ręku. Broniarz nie wyklucza masowego protestu w czasie egzaminów ośmioklasisty i matur . To oznacza, że w maju w szkołach nie będzie nauczycieli.I trudno przypuścić, żeby minister i premier mogli zlekceważyć protest odbywający się właśnie w tym terminie. Pod koniec maja mają się w Polsce odbyć wybory do Parlamentu Europejskiego. Łatwo wyobrazić sobie rozwścieczonych rodziców pochylonych nad urną wyborczą.źródło: RMF FM