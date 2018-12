Kłócą się o to, kto zastąpi Szczypińską w Sejmie. Mówi się o dwóch osobach

Miejsce w Sejmie po Jolancie Szczypińskiej jest na razie puste. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arosław Kaczyński nie mówi na razie o osobie, która obejmie w Sejmie mandat po zmarłej niedawno Jolancie Szczypińskiej. Zgodnie z danymi PKW wiadomo, że miałby nim zostać Piotr Mariusz Karczewski, ale tak się stać nie musi. Według nieoficjalnych ustaleń w grę wchodzi także inna kandydatura.Matematycznie i urzędowo to Piotr Mariusz Karczewski miałby zastąpić w Sejmie zmarłą niedawno Joannę Szczypińską. W końcu w wyborach w 2015 roku uzyskał 5353 głosów, co dało mu najlepszy wynik spośród tych, którym nie udało się dostać do parlamentu. Według ustaleń Wirtualnej Polski Karczewski może jednak nie zostać posłem.– Nowym posłem ma zostać Piotr Józef Muller. Partia twierdzi, że jego wybór będzie dla niej korzystniejszy. Są naciski na Karczewskiego, by nie przyjął mandatu – mówi portalowi osoba blisko związana z pomorskimi politykami PiS.W wyborach w 2015 roku ma Mullera głosowało 5350 osób, czyli zaledwie o trzy mniej niż na Karczewskiego. Ale w przypadku Mullera objęcie stanowiska posła rodzi kolejny problem. Obecnie jest on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nadal chciałby pełnić tę funkcję, ale w roli sekretarza.W ministerstwie może być tylko jeden sekretarz stanu. Więc jeśli Muller chciałby nim zostać, musiałby zamienić się stanowiskami z Piotrem Dardzińskim, czyli de facto zdegradować kolegę. Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia. Miała 61 lat. Od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą . W poniedziałek odbył się pogrzeb posłanki, w którym uczestniczyli politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.Źródło: Wirtualna Polska