Polacy wskazali polityka, który może odsunąć od władzy Kaczyńskiego. Zaskakujący wynik sondażu

Czy Jarosław Kaczyński powinien obawiać się Roberta Biedronia? Lewicowy polityk wskazywany jest przez wyborców jako ten, z którym wiążą oni największe nadzieje na odsunięcie PiS od władzy.

yborcy zarzucają opozycji, że brak jej liderów, którzy zrównoważyliby charyzmę, jaką dla wyborców PiS ma Jarosław Kaczyński. Obecni przywódcy są znani Polakom od lat i trudno oczekiwać, by mogli ich pozytywnie zaskoczyć. "Fakt" publikuje zaskakujące wyniki sondażu. Dowodzą one, że dla Polaków największą nadzieją nie jest żaden z obecnych liderów, a polityk, który dopiero szykuje się do marszu po władzę.To tworzący dopiero własną partię Robert Biedroń. Wynik zaskakuje, gdyż w dotychczasowych sondażach powstające ugrupowanie Biedronia, choć wchodzi do Sejmu, nie notuje oszałamiających wyników W przywództwo lewicowego polityka w kontekście odsunięcia partii Jarosława Kaczyńskiego wierzy niemal co trzeci badany (prawie 30 proc.). Niemal dwukrotnie gorszy wynik (17 proc.) notuje Grzegorz Schetyna. A przecież Koalicja Obywatelska, na czele której stoi, to zdecydowanie największa siła opozycji.Jeszcze gorsze notowania ma ten, w którym wielu wyborców widzi nadzieję opozycji na przyszłość , czyli w Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Jedynie 5 proc. Polaków postrzega go jako przywódcę zdolnego do odsunięcia PiS od władzy. Jeszcze gorsze wyniki zanotowali Katarzyna Lubnauer i Włodzimierz Czarzasty. Badanie pokazuje więc jednocześnie kryzys przywództwa po stronie antypisowskiej opozycji.Także zaskakujący jest za to wynik lidera ugrupowania bliższego PiS, ale mającego ogromny problem z sukcesywnie uciekającymi z niego posłami . W przywództwo Pawła Kukiza wierzy ponad 22 proc. respondentów.źródło: " Fakt