Kłótnia o miejsce po Szczypińskiej rozstrzygnięta. Nowym posłem zostanie współpracownik Gowina

Już zdecydowano, kto zastąpi posłankę Jolantę Szczypińską. • Fot. Grzegorz Skowron/Agencja Gazeta

D

ługo w PiS trwał spór o miejsce w sejmowych ławach po zmarłej Jolancie Szczypińskiej. Sprawa została rozstrzygnięta – nowym posłem zostanie Piotr Müller, współpracownik ministra Jarosława Gowina. Choć to nie jemu powinien przypaść w udziale mandat, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych głosów.Jak donosi Polskie Radio Koszalin, pierwszy w kolejce do objęcia funkcji posła po Jolancie Szczypińskiej Piotr Karczewski zrezygnował z ubiegania się o mandat. Tym sposobem przejmie go drugi w kolejce Piotr Müller. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że na Karczewskiego naciskano, by zrezygnował z mandatu, bo tak byłoby dla partii korzystniej Müller od stycznia pełni funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jest bliskim współpracownikiem ministra Jarosława Gowina i odpowiada m.in. za koordynację zadań wdrożenia reformy szkolnictwa wyższego i nauki.– Godzenie aktywności ministerialnej z byciem posłem jest sporym wyzwaniem. Ja jednak takiej aktywności się nie boję i wierzę, że podołam obowiązkom. Ważne jest dla mnie także to, by w efektywny sposób reprezentować region słupski. Chcę przy okazji podziękować wszystkim wyborcom, którzy w 2015 roku oddali na mnie głosy, bo to dzięki ich zaufaniu będę mógł teraz objąć mandat poselski – powiedział Piotr Müller zaraz po otrzymaniu decyzji partii.Jako parlamentarzysta, 29-letni poseł automatycznie obejmie też funkcję członka zarządu okręgu słupskiego PiS.źródło: Polskie Radio Koszalin