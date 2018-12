Rewolucja w Świętokrzyskiem. Ludzie "dobrej zmiany" nie chcą niekatolickiego logo województwa

Zmiany czeka logo województwa świętokrzyskiego. • Fot. Paweł Małecki/Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ariusz Gosek, sekretarz generalny Solidarnej Polski i członek zarządu województwa świętokrzyskiego rozważa zmianę logo regionu. Zniknąć miałaby czarownica, którą uznano za sprzeczną z katolicyzmem.– Nasz region to bogactwo tradycji związanej z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, to święty Krzyż czy Wiślica, które mogą bardzo dobrze nas identyfikować, bardziej niż czarownica na miotle – tak stwierdził ostatnio współpracownik Zbigniewa Ziobry . A chodzi o logo, którym promuje się województwo świętokrzyskie Zdaniem lokalnego polityka, promocja regionu powinna opierać się na trzech wartościach: tradycji, patriotyzmie i wierze. W dodatku, Gosek chce, aby takie atrakcje jak "Sabat Czarownic", organizowane w Kielcach widowisko estradowe, zostały zastąpione koncertami piosenki katolickiej.– Nie rezygnujemy z legend i baśni, ale niech w takiej sferze one pozostaną, chodzi o zachowanie właściwych proporcji – zapewnił sekretarz SP.– W odniesieniu do wczorajszej informacji medialnej jakobym niemal chciał wszystkim czarownicom miotły pozabierać. Nikt nie będzie paniom czarownicom ich wyrywał. Zmieniamy natomiast zwyczajnie wektor wydatkowania pieniędzy publicznych zamiast takich inicjatyw jak "sabaty czarownic", stawiamy na pamięć i historię – dodał Gosek w facebookowym wpisie.źródło: ekai.pl