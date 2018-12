Nowacka bardzo ostro o Biedroniu. "Pragnie budować swój projekt kosztem Polski"

Barbara Nowacka skrytykowała Roberta Biedronia w wywiadzie dla portalu wiadomo.co. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

taki Roberta Biedronia na Koalicję Obywatelską wyglądają trochę tak, jakby świadomie decydował, że kosztem przyszłości Polski pragnie budować swój projekt – powiedziała Barbara Nowacka w rozmowie z portalem wiadomo.co.– Byłoby świetnie, gdyby Robert Biedroń zmobilizował niegłosujących. Ale gdyby tak się działo, to nie atakowałby cały czas Koalicji Obywatelskiej. Wie, że między innymi jej będzie zabierał głosy – dodała Nowacka w wywiadzie dla wiadomo.co , którego redaktorem naczelnym jest dziennikarz Przemysław Szubartowicz.Nowacka zastanawia się, czy ludzie kupią kolejny "niby-ruch budowany przez jednostkę", czy twardą politykę zapowiadającą realną zmianę. Polityczka Inicjatywy Polskiej jest zaskoczona zachowaniem Biedronia, zważywszy na jego wieloletnie doświadczenie w polityce.– Zaczynał przecież kilkanaście lat temu w SLD, wie na czym polega współpraca w partii i jakie błędy są popełniane przez tzw. partie liderskie. Jedną osobę zawsze łatwiej zniszczyć. Widzieliśmy, jak skończył Ruch Palikota (Robert zresztą z bardzo bliska), co teraz dzieje się z projektem Ryszarda Petru - i tym poprzednim, czyli Nowoczesną, i obecnym – wyjaśniła Nowacka swój punkt widzenia.Przypomnijmy, że według sondażu, na który powołuje się "Fakt" to właśnie Biedroń jest tym politykiem, w którego przywództwo wierzą Polacy w kontekście pokonania PiS. Biedroń bez ogródek wypowiedział się o Koalicji Obywatelskiej, nazywając ją wielkim oszustwem Wielokrotnie atakował największe partie w Polsce. Dostawało się nie tylko PiS, ale także Platformie Obywatelskiej, a więc potencjalnemu koalicjantowi jego projektu politycznego. Były prezydent Słupska ocenił, mówiąc o sobie w trzeciej osobie, że " PiS i PO boją się, iż Biedroń pójdzie w Polskę i jak się wkurzy, to założy coś, co ich zmiecie ze sceny politycznej".