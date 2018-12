Na Litwie o. Rydzykowi puściły nerwy. Ujawnił, co prawica naprawdę myśli o UE

Tadeusz Rydzyk w swoich wypowiedziach na temat Unii Europejskiej nie kryje niechęci. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

T

adeusz Rydzyk znany jest z tego, że jego stosunek do Unii Europejskiej jest - mówiąc delikatnie - raczej niechętny. Jednak jego najnowsze słowa o Wspólnocie wręcz szokują. Podczas wizyty w Wilnie wpływowy na prawicy duchowny nazwał UE..." nową wersją Związku Radzieckiego". Tadeusz Rydzyk pojechał wraz z Mirosławem Piotrowskim do Wilna na spotkanie zorganizowane przez Dom Kultury Polskiej. Tam spotkali się obaj z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie i rozmawiali między innymi o Unii Europejskiej.Dla przypomnienia: Mirosław Piotrowski jest bliskim współpracownikiem Tadeusza Rydzyka . Niedawno gruchnęła wieść, że złożył do sądu dokumenty niezbędne do zarejestrowania nowej partii politycznej. Celem Ruchu Prawdziwa Europa jest wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego swoich posłów i zadbanie o to, by Wspólnota wróciła do "korzeni prawdziwej wiary katolickiej".– Ta Unia, powiedziałbym, że jest to nowy Związek Radziecki – stwierdził na wileńskim spotkaniu o. Tadeusz Rydzyk. Co więcej, redemptorysta utyskiwał, że jeden z patronów Unii Europejskiej Altiero Spinelli był komunistą. – Stary komunista. I to taki komunista, że nawet partia komunistyczna wyrzuciła go ze swoich szeregów, bo był tak radykalny – dowodził.Swego czasu lider partii Wolność Janusz Korwin Mikke nie krył tego, że jedzie do Brukseli wyłącznie po to, żeby rozbić Unię od środka. Wygląda na to, że natchnął ojca Tadeusza Rydzyka, który już na wiosnę ma układać prawicowe listy wyborcze do PE.Źródło: zw.lt