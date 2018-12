"Trybunał się rozpycha". Duda zdradził, co czuł, podpisując ustawę o Sądzie Najwyższym

prezydent Andrzej Duda Wirtualna Polska

Nie miałem powodów do satysfakcji. Dlatego że tak, szanuję i uznaję orzeczenie TSUE, aczkolwiek uważam, że trybunał tutaj dalece wykroczył poza swoją właściwość rzeczową. Według mnie kwestia, do której się odniósł, jest kwestią pozatraktatową, leży w gestii państw członkowskich, organizacja wymiaru sprawiedliwości. Uważam że trybunał poszedł za daleko i powiem więcej: to poważne zmartwienie państw członkowskich UE, że trybunał się rozpycha i zagarnia pod siebie coraz większe kompetencje, coraz bardziej ingerując w sprawy państw członkowskich, w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. To problem, który dyskutujemy w tej chwili z kolegami w czasie naszych spotkań z partnerami z UE, bo dla mnie to taki dzwonek alarmowy i wielu prawników dzisiaj w UE, także we Włoszech np., czytałem ostatnio artykuł włoskiego naukowca, który właśnie bił na alarm, że trybunał na za wiele sobie pozwala i zbytnio ingeruje