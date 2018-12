"Możecie zostać". Tę wiadomość Theresa May po prostu musiała przekazać mówiąc po polsku

Theresa May zapewniła Polaków mieszkających na stałe na terytorium Wielkiej Brytanii, że mogą zostać. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ożecie zostać. Chcemy, żebyście zostali – przekonywała Polaków premier Wielkiej Brytanii Theresa May podczas konferencji prasowej zorganizowanej na zakończenie brytyjsko-polskich konsultacji międzyrządowych w Londynie. Premier Morawiecki w odpowiedzi poprosił Polaków... o powrót do kraju.Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premier Theresą May w Londynie podczas polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w związku ze zbliżającym się Brexitem. Jedną z palących kwestii jest sytuacja Polaków mieszkających na Wyspach po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po zakończeniu spotkania szefowie rządów wystąpili na konferencji prasowej. Theresa May podkreślała, że Polacy stanowią największą diasporę obcokrajowców na Wyspach. – Moje przesłanie dla Polaków jest jasne: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali – zapewniła Polaków od lat mieszkających na Wyspach. – Tak, na pewno możecie zostać – podkreśliła brytyjska premier po polsku.Polski premier podziękował May za owocne rozmowy. Wyraził przekonanie, że przyszłość Polaków w Wielkiej Brytanii została właściwie zabezpieczona, ale zaprosił ich przy okazji do powrotu do Polski tłumacząc, że mamy obecnie w kraju niski wskaźnik bezrobocia. – Ale szanujemy oczywiście indywidualne decyzje – stwierdził Mateusz Morawiecki