Wojewoda pomorski na straży publicznych pieniędzy. Domaga się zwrotu za wypitą przez urzędników herbatę

oniec roku to w urzędach województwa pomorskiego czas kontroli, które mają wykazać ewentualne nieprawidłowości. I jedna już została namierzona. Pelplińscy urzędnicy mają zwrócić koszty... herbaty, którą wypili w czasie pracy.Kontrole wojewody pomorskiego mają sprawdzać wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej "ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi".W Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin ocena pokontrolna brzmi: pozytywna z nieprawidłowościami. Kontrolerzy skupili się głównie na rozliczeniu pieniędzy na obsługę wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus. I właśnie tam znaleziono finansowe przekręty.A dotyczyły one... herbaty. Kontrolerzy wykazali, że pelpliński urząd powinien zwrócić do budżetu państwa 140 zł 40 groszy za zakupiony dla urzędników zajmujących się programem Rodzina 500+ napój.Kontrolerzy przytoczyli Rozporządzenie Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie posiłków i napojów profilaktycznych dla załogi, które określa, że pracownikom należy zapewnić ciepłe napoje "jedynie w przypadku pracy w warunkach mikroklimatu zimnego na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.”– Ponieważ taka sytuacja nie miała miejsca w przypadku realizacji zadania zleconego, poniesiony wydatek na zakup herbaty jest wydatkiem nieuzasadnionym i środki w kwocie 140,40 zł podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa" – czytamy w protokole podpisanym przez wojewodę Dariusza Drelicha , który wsławił się głównie tym, że zignorował skutki wichury, która ponad dwa lata temu przeszła przez Pomorze Kolejna nieprawidłowość dotyczy kalendarzy. Według urzędników sprawdzających innych urzędników, kalendarze należały się tylko trzem osobom. Za resztę gmina będzie musiała zwrócić budżetowi państwa 253 złote i 9 groszy.źródło: wyborcza.pl