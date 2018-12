Posłanka PO na sejmowych choinkach zawiesiła nietypowe bombki. "Nie spodobają się marszałkowi"

Monika Wielichowska na Twitterze pochwaliła się, że na sejmowych choinkach zawiesiła bombki z hasłem "Konstytucja". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

onika Wielichowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, na sejmowych choinkach zawiesiła bombki z hasłem "Konstytucja". "Coś mi się wydaje, że choinki, które przystroiłam w Sejmie, nie spodobają się marszałkowi" – napisała na Twitterze, zamieszczając też zdjęcia.W ostatnich miesiącach słowo "Konstytucja" na niektórych działa jak płachta na byka. Za t-shirty z takim hasłem "obrywał" już Lech Wałęsa , ostatnio pewne środowiska krytykowały sędziego Igora Tuleyę, który włożył koszulkę z takim napisem.Posłanka PO bombkami z napisem "Konstytucja" przyozdobiła sejmowe choinki. I też jej się obrywa. "Dzięki tej akcji dowiedziałem się, że Pani w ogóle jest posłem na Sejm. Trzy lata, duże osiągnięcie"; "Myślałam, że to jakaś kolejna nawiedzona wjechała z bombką w bagażniku do Sejmu, a to posłanka"; "Czy państwo musicie psuć nawet wystrój choinki?!" – komentują internauci na Twitterze.Być może posłowie 28 grudnia dostrzegą ozdoby zawieszone przez Monikę Wielichowską. Na ten dzień marszałek Kuchciński zwołał dodatkowe posiedzenie Sejmu.Czego będzie ono dotyczyć? O tym poinformował na Twitterze: "Znalezienie najlepszych rozwiązań dotyczących cen energii to bardzo ważne zadanie. Bezpieczeństwo budżetów domowych Polaków jest niezmiennie jednym z priorytetów prac Parlamentu. Dlatego będziemy pracować jeszcze przed nowym rokiem. Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28.12" – napisał Kuchciński.